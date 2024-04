Malagò | «Italia mai stata così in basso per quanto riguarda gli impianti» Italia Oggi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 aprile 2024) Il tema delle infrastrutture sportive inè noto da tempo. Inpochissime società di calcio ad esempio sono proprietarie del proprio stadio e da questo deriva. la quasi assenza didi livello europeo. Ora con l’avvicinarsi di importanti appuntamenti come le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 e gli Europei di calcio 2032 si parla di nuovo della questione. Lo ha fatto ad esempio ieri il Fatto Quotidiano denunciando che in Lombardia solo il 44 per cento degli edifici scolastici ha una palestra. Eppure un sacco di soldi saranno spesi per costruiresportivi provvisori che saranno smontati dopo poche settimane. È una delle meraviglie delle Olimpiadi invernali 2026, vinte da Milano e Cortina. Le parole diIl presidente del Coni, ...