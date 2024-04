Made in Caporalandia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Comprereste una borsa fabbricata da operai cinesi sfruttati e pagati due euro all’ora, salariati in nero, costretti a vivere in condizioni degradanti all’interno di fatiscenti laboratori-dormitorio, obbligati a lavorare 14 ore al giorno con macchinari a cui sono stati eliminati i dispositivi di sicurezza allo scopo di accelerare la produzione? Molti di voi – anzi, spero tutti – risponderebbero di no, perché agevolare lo sfruttamento e il caporalato è sbagliato. Per questo ci viene quotidianamente raccontato di non comprare vestiti online, di evitare il fast fashion e le sottomarche, di preferire i capi più costosi rispetto a quelli più economici, di optare per le cosiddette “filiere controllate”. Ci viene suggerito, molto spesso, di scegliere ilin Italy (potendoselo permettere, ovviamente). Come se quel marchio di origine controllata rappresentasse un magico ...