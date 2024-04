Macron complice dell' attentato a Mosca | cosa cambia da ora | la minaccia dal Cremlino

(Di sabato 6 aprile 2024) La Russia mette nel mirino Emmanuel. Dopo aver accusato gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, oltre ovviamente all'Ucraina,tira in ballo anche il presidente francese. Lui e i leader dei Paesia Nato vengono definiti da Dmitri Medvedev "i veri complici"'attacco terroristico al Crocus City Hall vicino ache ha provocato oltre 140 morti. Unrivendicato dall'Isis-K, la branca afghana dei terroristio Stato islamico. Il, tuttavia, ha continuato a legare la strage a Kiev, con governo e servizi ucraini considerati gli organizzatori del blitz. Sul suo canale Telegram, il vicepresidente del Consiglio di sicurezzaa Federazione Russa ha spiegato che "gli alti funzionari dei Paesi ...

Olimpiadi Parigi 2024, Macron: "Nessun dubbio che Putin prenderà di mira i Giochi" - Il presidente francese annuncia un 'piano B' per la sicurezza e si è detto sicuro che la Russia cercherà di interferire, specie in via informatica Emmanuel Macron ha lanciato un’allerta su delle possi ...informazione

Parigi 2024, Macron: "Nessun dubbio che Russia prenderà di mira i Giochi" - Il presidente francese ha espresso la sua fiducia nella capacità di far fronte alla minaccia terroristica durante le Olimpiadi Parlando a Saint-Denis a margine dell’inaugurazione del centro acquatico ...informazione

Attentato a Mosca, i sospetti del Cremlino sui "servizi segreti francesi" - Il ministro Shoigu continua a puntare il dito contro l'Ucraina, ma dice: "Il regime di Kiev non fa nulla senza l'approvazione dei suoi supervisori occidentali" ...affaritaliani