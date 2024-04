Ma quanto puoi essere inf***me? | rivolta per i Din Don | il prete e il suo gemello ad Affari tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Il trionfo, inatteso e acclamato, dei Din e Don, i gemelli (uno dei quali) amatissimi concorrenti di. Dopostati pacchisti tra i più simpatici, i due vengono "promossi" in studio per la gioia di Amadeus, conduttore del quiz campione di ascolti dell'access prime time su Rai 1, e dei telespettatori da casa, letteralmente "impazziti" su X, l'ex Twitter, dove ogni sera si ritrovano per commentare la puntata in tempo reale. Alle fine, Din e Don si portano a casa 50mila euro alla "regione fortunata" al termine di una prova piuttosto iellata, riassunta da un commento non troppo educato ma efficace: "Il Dottore uno str***o! Non gli aveva praticamente permesso di giocare, nessuna offerta, 8 tiri di fila (caso mai visto)... La vittoria con la regione fortunata gli è tornata tutta indietro!!". ...