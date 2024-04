“Ma è meraviglioso” Antonella Clerici | la gioia più grande dopo la finale di The Voice Senior

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 aprile 2024)è stata protagonista nella serata del 5 aprile con ladi The, vinta da Diana Puddu del team di Gigi D’Alessio. Poche orela puntata è arrivata una comunicazione importantissima per la conduttrice, che non può che esserne soddisfatta. E con lei a festeggiare è l’intera squadra della Rai, che non poteva chiedere di più. Infatti,si è confermata ancora una volta una presentatrice di altissimo livello. Ormai è un punto di riferimento imprescindibile della tv pubblica e il programma Therappresenta unappuntamento. Andiamo a vedere insieme cosa ha saputo nella giornata di sabato 6 aprile e perché c’è così tanta ...