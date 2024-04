Luxuria | «Non ho accoltellato alle spalle la Blasi | il coltello lo uso solo per affettare il pane» Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 aprile 2024) Il Corriere della Sera ha intervistato Vladimirche, scelta direttamente da Pier Silvio Berlusconi, da lunedi? conduce su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco, ha fatto fuori Ilary… «Ma no. Quest’idea del mondo dello spettacolo che appena uno gira le spbisogna accoltellarlo non mi appartiene, io illo usoperil. Non ho fatto fuori Ilary come lei non aveva fatto fuori Alessia Marcuzzi. Tocca qua, tocca la?. Oggi tocca a me». Il «Grande Fratello» in mano a Signorini che e? dichiaratamente omosessuale; l’«Isola» condotta da lei: c’e? un significato sociale? «Non mi sfugge che la prima conduttrice trans sia una novita?, ma spero che l’identita? sessuale sia presto una caratteristica ...