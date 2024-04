Lusso e caporalato Una società di Armani sotto tutela giudiziaria | Lavoro nero nei subappalti

(Di sabato 6 aprile 2024) Borse e cinture finivano nelle boutique d’alta moda, prodotti d’eccellenza del Made in Italy firmati Giorgiorealizzati attraversoin laboratori-dormitorio nel Milanese e in provincia di Bergamo, da operai cinesi "posti a ritmi dimassacranti" per "produrre volumi di decine di migliaia di pezzi, a prezzi totalmentesoglia" con l’obiettivo di massimizzare i profitti ed "eliminare la concorrenza". Paghe "anche di 2/3 euro orarie, tali da essere giudicateil minimo etico", per attività che andavano avanti anche "per oltre 14 ore al giorno, anche nei festivi". Lavoratori-fantasma, che sparivano quando scattavano sopralluoghi,e situazioni caratterizzate da "pericolo per la sicurezza" e "condizioni alloggiative ...

