L’uso dell’IA nell’operazione militare israeliana L’Onu preoccupata

(Di sabato 6 aprile 2024) L'operazionenella Striscia di Gaza ha scatenato un dibattito globale sull'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nell'individuazione dei bersagli. Secondo quanto riportato dal Guardian, l'esercito israeliano ha impiegato un sistema di IA chiamato Lavender, capace di individuare migliaia di presunti bersagli legati ad Hamas in modo più freddo e permissivo rispetto a un operatore umano.Il Guardian cita fonti anonime di intelligence coinvolte nel conflitto, rivelando che il sistema Lavender ha inserito nel suo database almeno 37mila obiettivi, consentendo raid il cui controllo materiale non è direttamente esercitato dall'uomo. Questo metodo, sebbene acceleri l'individuazione dei target, solleva preoccupazioni riguardo al numero di vittime civili "collaterali" previste durante gli attacchi. Secondo il quotidiano britannico, l'alto ...

Video al link di seguito: https://www.facebook.com/share/v/z8wR4XqcKU7WEhYT/ L'articolo Bari , caso primarie : Schlein al comizio per Leccese , non escluso un nome nuovo per l’unità della coalizione ... (noinotizie)

Guterres: sono profondamente turbato per l'utilizzo dell'IA da parte dell'esercito israeliano per i bombardamenti su Gaza - In esso, l'autore – un uomo che abbiamo confermato essere l'attuale ... la guerra attuale nella Striscia di Gaza e sono stati direttamente coinvolti nell'uso dell'Ia per generare obiettivi da ...fai.informazione

Zero Motorcycles alla Design Week 2024, naviglio illuminato e moto elettriche in prova - 05 APR YouTube avverte OpenAI: l'uso dei video degli utenti per addestrare l'IA è una violazione dei termini 05 APR Ricerche migliorate dell'intelligenza artificiale Google vuole farcele pagare 05 ...auto.hwupgrade

Guterres: turbato da notizie uso IA per identificare obiettivi a Gaza - Nazioni Unite (New York), 5 apr. (askanews) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso grave preoccupazione per le notizie secondo cui Israele starebbe usando l'intell ...affaritaliani