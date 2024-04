L’Urania ospita Cividale Big-match tra Cantù e Piacenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Terz’ultimo turno di fase a orologio in vista per la Serie A2 maschile che si avvicina sempre di più ai verdetti riguardanti le qualificazioni playoff e playout. Domani sera appuntamento con il derby lombardo tra Gruppo Mascio Treviglio e Agribertocchi Orzinuovi alle ore 20.30. I bergamaschi, già certi dei playoff, provano a scalare la griglia mentre ilè ancor più importante per Orzinuovi che deve tenere i senesi di Chiusi a debita distanza per l’ultimo posto (attualmente +2 sulla retrocessione diretta) pur sapendo già che non potranno sfuggire ai playout. Sempre domani all’Allianz Cloud, invece, sfida di prestigio perMilano che attende sul proprio parquet alle 20.30 i friulani didel Friuli.sa già che non può raggiungere uno dei primi quattro posti validi per avere il fattore ...