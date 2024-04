L’ultimo “lascito” di Truzzu al Teatro Lirico | un maxi affare immobiliare da 400mila euro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 6 aprile 2024) Una delibera votata in extremis; unda oltre 400 mila; un possibile danno erariale e un ormai ex sindaco in conflitto di interesse. Sono gli ingredienti delscandolo che si abbatte sul martoriatodi Cagliari. Al centro della vicenda, un terreno che la Fondazione presieduta fino a pochi giorni fa dal sindaco uscente Paoloha deciso di acquistare il 14 marzo scorso (a elezioni regionali già avvenute) nel “conglomerato industriale di Macchaireddu”. Si tratta di 20.000 metri quadri destinati ad ospitare un capannone da utilizzare come deposito di scena. IL CONFLITTO DI INTERESSI A vendere quei 20.000 mq è il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP), il secondo consorzio industriale più grande d’Italia. ...