Lucia di Amici | chi è e come è entrata nella scuola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024)Ferrari è finita al ballottaggio per l'eliminazionepuntata del 6 aprile del Serale didi Maria De Filippi. La ballerina fa parte della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo esattamenteSofia Cagnetti, l'altra concorrente a rischio eliminazioneterza puntata del talent show di Canale 5. Una sfida fra allieve della categoria danza, quindi. Dal Serale diquesta sera uscirà un'altra ballerina. La quarta dopo Kumo, Giovanni e Nicholas. I tre danzatori sono stati eliminati nelle prime due puntate del programma, insieme al cantante Ayle. Il talent show si presenta, quindi, in questa prima fase particolarmente sbilanciato in favore dei cantanti., chi è Sofia Cagnetti: la ballerina è al ballottaggio del 6 aprile Ma, ...