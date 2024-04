Luce Caponegro | l’ex pornastar Selen ha tre ex mariti | “Ho molti rimpianti”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 aprile 2024)è conosciuta soprattutto con il nome dipornostar ha cambiato vita da anni, avendo lasciato da diverso tempo il mondo dei film vietati per minori; oggi si occupa del centro estetico e vive a Ravenna assieme al figlio, ma il suo passato a luci rosse resta indelebile soprattutto per i grandi appassionati del genere. «Con il mio modo di interpretare la vita – ha raccontato ieriparlando ai microfoni del Corriere della Sera – mettendosi in gioco sempre, sono riuscita a viverne tante. Non voglio apparire pessimista, ma se devo fare un bilancio, mi sembra che siano state più le sofferenze che le gioie. Però è anche vero che attraverso la sofferenza si cambia, e probabilmente è stato il dolore a permettermi di evolvere, alla ricerca di continui ...