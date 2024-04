Lucchese | prove tecniche di futuro Tumbarello | rinnovo in dirittura d’arrivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Lungi dall’idea di dare consigli al presidente Andrea Bulgarella. Però siamo convinti che lo stesso numero uno rossonero stia riflettendo su come dare alla società una struttura interna tecnica che sia all’altezza del compito, sapendo che non può fare tutto da solo. Riteniamo, pertanto, che Bulgarella debba affidare la gestione futura del mercato a persona competente ed ovviamente di fiducia, introdotta nel mondo del calcio di serie "C" e che conosca procuratori e giocatori. Per la verità, un direttore sportivo a foglio paga c’è già ed è Alessandro Frara e che potrebbe essere reintegrato, dal momento che, tra l’altro, conosce anche le idee dell’allenatore Gorgone che, fino prova contraria, guiderà la squadra anche nella prossima stagione. In attesa di decisioni da parte del presidente – che dovrebbero arrivare a breve – , dal momento che la stagione "regolare" sta per concludersi, a ...