Luca Nardi avanza nelle qualificazioni di Montecarlo Semaforo rosso doloroso per Cobolli

(Di sabato 6 aprile 2024) Due italiani sono scesi in campo per il primo turno delledel Masters 1000 di. Flavioè stato sconfitto dall’indiano Sumit Nagal con il punteggio di 6-2, 6-3. Netta battuta d’arresto per il 21enne romano, che era reduce dagli ottavi di finale al torneo ATP 250 di Marrakech (ko in due set contro il russo Pavel Kotov). Il numero 63 del mondo non ha potuto nulla contro il numero 95 del ranking ATP, che in settimana era stato sconfitto da Lorenzo Sonego a Marrakech. L’azzurro saluta la possibilità di prendere parte al tabellone principale dell’evento sulla terra rossa del Principato e di guadagnare punti per scalare ulteriormente la graduatoria internazionale. Dopo non aver sfruttato una palla break nel primo game, Nagal ha strappato il servizio a Flavionel quarto gioco. Il nostro ...