Lotta | Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica Baku 2024 | azzurre subito eliminate | niente pass per Parigi

(Di sabato 6 aprile 2024) Si è conclusa senzaper l’Italia anche la seconda giornata deldidiin corso a. In Azerbaijan, dopo le poche soddisfazioni arrivate ieri dalla greco romana, nessuna delle 6trici in gara oggi è infatti riuscita ad accedere alle semifinali e saranno costrette a riprovarci aldidi Istanbul. Nei 50 kg Emanuela Liuzzi si è arresa alla tedesca Anstasia Blavyas per 4-1; nei 53 kg debutto amaro per Maria Ferone, sconfitta per superiorità tecnica da Natalia Malysheva; poca strada anche per Aurora Russo ed Elena Esposito, che rispettivamente nei 57 e 62 kg sono statida Olga Khoroshavtseva 5-0 e ...

A Baku, in Azerbaigian, è scattato il torneo europeo di qualificazione olimpica della Lotta , che mette in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 18 categorie di peso complessive tra ... (oasport)

E’ cominciato quest’oggi il Torneo Europeo di qualificazione olimpica a Baku , seconda opportunità a disposizione per centrare il pass individuale nelle gare della Lotta in vista di Parigi 2024 . ... (sportface)

Prosegue, ancora senza fortuna per i colori azzurri, a Baku, in Azerbaigian, il torneo europeo di qualificazione olimpica della Lotta , che mette in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 18 ... (oasport)

Tennis: Errani in semifinale a Bogotà, l'attende Osorio - Sara Errani ha raggiunto la semifinale del Torneo Wta 250 di Bogotà, in Colombia. Nei quarti l'azzurra, n.117 del ranking, ha sconfitto in rimonta per 4-6, 6-2, 6-3, dopo quasi due ore e tre quarti di ...ansa

Lotta, subito fuori tutte le azzurre nel Torneo europeo di qualificazione olimpica - Prosegue, ancora senza fortuna per i colori azzurri, a Baku, in Azerbaigian, il Torneo europeo di qualificazione olimpica della Lotta, che mette in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 18 ...oasport

L’attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula ha parlato ai ragazzi di Assemini di Lotta alla discriminazione - L’iniziativa del club rossoblù “Incontro col campione” promossa nell’ambito della campagna contro il razzismo di Lega, Tim e Csi che accompagna il Torneo giovanile Junior Tim Cup ...lanuovasardegna