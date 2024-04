Lotta | subito fuori tutte le azzurre nel torneo europeo di qualificazione olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Prosegue, ancora senza fortuna per i colori azzurri, a Baku, in Azerbaigian, ildidella, che mette in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 18 categorie di peso complessive tra greco-romana,femminile e stile libero. Dopo una prima giornata di gare già avara di soddisfazioni per la greco-romana dell’Italia, nella seconda non va meglio per il settore femminile, dato chelevengono eliminate all’esordio, nel turno diai quarti. Domani chiusura con lo stile libero. Dopo essere rimasta a bocca asciutta già ai Mondiali 2023, l’Italia resta a secco di pass olimpici sia nella greco-romana che nella femminile anche in questa seconda occasione: l’ultima ...