Lotta | Preolimpico impietoso per l’Italia | azzurre tutte eliminate al primo turno

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo una prima giornata oltremodo negativa nella greco-romana,non si sblocca a Baku e vede interrompersi subito il cammino dile atlete impegnate nel day-2 delEuropeo di, evento continentale di qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. Anche il settore femminile resta dunque a bocca asciutta e si giocherà tutto tra un mese alglobale di Istanbul. Purtroppo le nostre sei portacolori convocate in Azerbaigian sono uscite di scena al, perdendo dunque la possibilità di raggiungere le semifinali e disputare il match decisivo per ottenere il pass a cinque cerchi. In alcuni casi il sorteggio è stato davvero molto sfortunato, ma in generale il divario è ancora ampio rispetto all’elite globale della disciplina. Nei 50 ...

È iniziato il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di Lotta , in scena a Baku , seconda occasione per centrare il pass individuale per Parigi 2024. Nella giornata dedicata alla greco-romana , ... (sportface)

Si è conclusa a Baku , in Azerbaigian, la prima giornata del torneo Europeo di qualificazione olimpica della Lotta : assegnati 2 pass non nominali per Parigi 2024 in ciascuna delle 6 categorie di peso ... (oasport)

Dopo una prima giornata di gare avara di soddisfazioni per l’Italia, prosegue il torneo europeo di qualificazione olimpica della lotta , in corso a Baku , in Azerbaigian: saranno oggi in palio 2 pass ... (oasport)

Preolimpico Lotta Baku 2024 oggi: orari 6 aprile, dove vederlo in tv, streaming, italiane in gara - Dopo una prima giornata di gare avara di soddisfazioni per l’Italia, prosegue il torneo europeo di qualificazione olimpica della Lotta, in corso a Baku, in Azerbaigian: saranno oggi in palio 2 pass ...oasport

Lotta, Preolimpico Europeo Baku 2024: assegnati i 12 pass nella greco-romana. Tutti i qualificati, Italia a bocca asciutta - Si è conclusa a Baku, in Azerbaigian, la prima giornata del torneo europeo di qualificazione olimpica della Lotta: assegnati 2 pass non nominali per Parigi 2024 in ciascuna delle 6 categorie di peso d ...oasport

LBA - Pesaro, Meo Sacchetti: "Nulla da dire, se avessimo giocato sempre così..." - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel match della 25^ giornata di Serie A al PalaVerde contro la Nutribullet Treviso Lotta per 40 minuti ma esce sconfitta per 93-89, restando a quota 14 in ...pianetabasket