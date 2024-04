Lontani gli accordi di Ocrida | fra Kosovo e Serbia è ancora alta tensione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 aprile 2024) Sembranoanni luce i giorni deglidi, quando trasembrava profilarsi una nuova stagione di dialogo e di buon vicinato dopo le aspre contrapposizioni figlie di rancori mai sopiti post guerra nella ex Jugoslavia. Il censimento annunciato inregistra l’immediato boicottaggio da parte serba, a dimostrazione di una situazione sempre più al limite: il principale partito dei serbi, Srpska Lista, ha deciso di mettersi di traverso. Il tutto mentre un procuratore serbo chiede il carcere per gli omicidi commessi da nove soldati dell’ex esercito jugoslavo in quattro villaggi delintorno alla città di Peja nella primavera del 1999. QuiIl popolo serbo non parteciperà alla falsa registrazione, ammoniscono ...