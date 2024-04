Lombardo | «Se Pioli perde il sesto derby di fila rischia! C’è appiglio»

(Di sabato 6 aprile 2024) Sedici giorni alMilan-Inter, coi nerazzurri che hanno vinto gli ultimi cinque. Il giornalista, nel corso della puntata di stasera di Aspettando il weekend su Sportitalia, mette in dubbio la continuità diin caso di nuovo KO. LA POSIZIONE – Stefanoè al Milan da ottobre 2019 e da un po’ di tempo la sua conferma è in bilico. Per Marcola stracittadina del 22 ottobre contro l’Inter potrebbe rivelarsi decisiva: «Sedovessere ilconsecutivo diventerebbe doloroso. Anche perché, secondo i calcoli che lasciano il tempo che trovano, potrebbe essere decisivo per lo scudetto visto il divario attuale. Nei confronti della societàre il...

