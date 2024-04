Lombardia verso il gelo demografico | nel 2040 ci saranno 673mila residenti in meno di adesso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Milano – Innelil saldo deiinvedrà il segno, con un calo di. A metterlo in luce uno studio della Fondazione Nordest, partito dal record negativo di natalità registrato nel 2023 nel Paese. In base a quanto emerso dall’analisi, senza migrazioni e senza un'inversione nel trend delle nascite, il Nord Italia è atteso da una 'glaciazione’ demografica che entro 17 anni porterà ad avere 2,3 milioni diin. Si passerà quindi dai 27,4 milioni di abitanti del 2023 a 25,1 milioni. Gli effetti più pesanti si vedranno in(-), Piemonte (-493mila) e Veneto (-387mila).abitanti vorrà dire minore mercato interno, dunque più bassi ...