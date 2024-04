Lo stop all’incremento demografico è una buona notizia? Non per chi è fermo agli anni del boom

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Le grida d’allarme sull’invernosi basano su ragionamenti distinti che meritano di essere collegati. Ad esempio, molti dicono che non sia un problema se siamo otto miliardi: ci stabilizzeremo a dieci miliardi. Domanda: come facciamo a stabilizzarci se continuano a dirci che dobbiamo fare più figli? Che ragionamento! “Loro” devono fare meno figli, noi ne dobbiamo fare di più! In Italia siamo un po’ meno di 60 milioni: dobbiamo aumentare! Quanti abitanti può contenere il nostro paese? Cento, duecento milioni? Nessuno è così matto da auspicarlo: siamo già troppi. L’unico modo per non aumentare è figliare meno. E questo vale anche a livello globale. Ma così siamo un paese di anziani! Beata l’Africa: tanti giovani e pochi anziani! Ehi! ci sono pochi anziani perché la loro vita media è inferiore rispetto alla nostra: i nostri giovani diventano anziani, altrove ...