Lo spin-off di Game of Thrones | The Hedge Knight | ha scelto Dunk and Egg

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 6 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie La prossima serie-off diofsta prendendo forma, con “of the Seven Kingdoms: The” pronta per la presentazione l’anno prossimo. HBO ha annunciato i ruoli principali, con Peter Claffey (“Vikings: Valhalla”) e Dexter Sol Ansell (“The Hungers: The Ballad of Songbirds and Snakes”) nel cast nei ruoli died Egg. Pronti i Protagonistiand Egg per “of the Seven Kingdoms: The” La trama ufficiale di “The” narra le avventure di Ser Duncan l’Alto e del suo scudiero Egg in un Westeros un secolo ...