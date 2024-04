Lo spettacolo dei ciliegi in fiore e delle geishe tono su tono

I ciliegi in fiore all’Eur , da non perdere AGGIORNAMENTO: Questo weekend 6 e 7 Aprile è possibile ammirare la fioritura dei ciliegi all’Eur . La prossima settimana probabilmente inizierà la ... (funweek)

Tra gli spettacoli più belli regalati dalla primavera vi è, senza dubbio, la Fioritura dei ciliegi . E anche in Italia esistono luoghi ‘incantati’ nei quali poter godere di questo bellissimo ... (velvetmag)

I ciliegi in fiore all’Eur, da non perdere AGGIORNAMENTO: Ancora pochi alberi sono in fiore, probabile che la prossima settimana raggiungiamo il massimo della fioritura Il laghetto dell’Eur è una ... (funweek)