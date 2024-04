(Di sabato 6 aprile 2024) Una ragazza di 24 anni è statadalla polizia per averto inper dieci ore un uomo di 60, per averloto eto di 600. La giovane è in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per i reati di sequestro di persona,aggravata, violazione di domicilio e violenza privata. I fatti risalgono alla notte tra il 31 gennaio ed il primo febbraio...

La polizia ha arrestato un 14enne per aver aggredito un suo coetaneo. La vittima stava passeggiando per Bruzzano, quartiere della periferia nord di Milano, quando è stato accerchiato dalla baby gang ... (fanpage)

Grosseto , 6 aprile 2024 – Paura per una rapina in pieno centro nel pomeriggio di giovedì. Un uomo, di origine tunisina, ha infatti minacciato una donna impugnando un coltello, aggredendola e quindi ... (lanazione)

Lo picchia, lo rapina e lo sequestra in casa per 10 ore rubandogli 600 euro: arrestata una 24enne - Una ragazza di 24 anni è stata arrestata dalla polizia per aver sequestrato in casa per dieci ore un uomo di 60, per averlo picchiato e rapinato di 600 euro .gazzettadelsud

Notte da incubo per un 60enne: ragazza entra in casa sua, lo picchia e lo sequestra per ore - La giovane, 24 anni, è stata arrestata. Dopo ore di botte e minacce aveva costretto il vicino a prelevare 600 euro dal bancomat. E’ successo a Rimini nella notte tra il 30 gennaio e il 1 febbraio ...msn

picchia una conoscente che gli aveva dato un passaggio e la rapina: denunciato 18enne pontino - Un episodio di violenza scuote la comunità di Fondi (LT), dove un 18enne ha aggredito una donna per derubarla. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha portato alla denuncia del giovane, mentre cont ...latinaquotidiano