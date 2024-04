“Lo ha detto davvero!” The Voice Senior | Gigi D’Alessio non riesce proprio a trattenersi e gela la diretta Rai

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 aprile 2024) In prima serata su Rai1, è andata in onda la finale di The, programma condotto da Antonella Clerici. In giuria i cantanti ed esperti Arisa, Loredana Bertè, Clementino e. La trasmissione canora della Rai, nella versione, si è conclusa venerdì 5 aprile con la vittoria di Diana Puddu, in gara come concorrente del team di, che ha festeggiato il grande successo della sua pupilla. 60 anni di originaria di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, è riuscita ad arrivare sul più alto gradino del podio con il 45,06% dei voti e avrà la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati nel programma di Rai1 tramite l’etichetta discografica Warner Music Italia. La finale di Theè ...