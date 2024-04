Lnp Serie B – La Paperdì non si da per vinta | Dell’Imperio | “Con Livorno fino all’ultimo secondo!”

(Di sabato 6 aprile 2024) Caserta. La Paperdi aspetta nuovamente il caloroso abbraccio del proprio pubblico. La squadra di Cirotorna domani, domenica, nell’impianto di Viale Medaglie d’Oro per la trentaduesima giornata del girone A dellaB: sul parquet di Terra di Lavoro arriverà domani l’Akern Libertasseconda in classifica, vittoriosa sabato scorso nella rivincita della finale di Coppa Italia contro la Fabo Herons Montecatini e a caccia della decima vittoria stagionale lontano dal PalaMacchia. Match sponsor della giornata sarà la Concessionaria Toyota Funari, che da anni è partner del club cestistico bianconero e punto di riferimento in Campania con due showroom (Pozzuoli e Casagiove) strutturati per soddisfare tutte le esigenze del cliente anche grazie al Service ed alla vendita ricambi. In casa Toyota, esaudire e superare le ...

Caserta . La Paperdi Juve Caserta 2021 comunica che la gara con la NPC Rieti , in calendario per domenica 10 marzo p.v. e valida per la XI giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie B, è ... (casertanotizie)

Crema (CR). La Paperdi Caserta mette a segno il quinto successo della propria stagione in Serie B Nazionale. I bianconeri di Ciro dell’Imperio espugna no il PalaCremonesi , battendo la Logiman ... (casertanotizie)

Caserta. La squadra di coach Ciro Dell’Imperio va a caccia della terza vittoria in fila in casa della SAE Scientifica Legnano nella trentunesima giornata del girone A di Serie B. L’obiettivo è ... (casertanotizie)

