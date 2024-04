ll Messico sospende le relazioni con l'Ecuador - Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha dichiarato ieri che il suo Paese sospenderà le relazioni con l'Ecuador, dopo che la polizia ha fatto irruzione nell'ambasciata messicana a Quito ...ansa

La schermitrice e le lacrime dopo otto ore di incidente probatorio: mostrati video e chat, lei ha confermato lo stupro - L'atleta uzbeka ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo a Chianciano Terme durante un ritiro di scherma. A Siena l'incidente probatorio durato 8 ore:visionati filmati, video e chat trovati d ...corrierefiorentino.corriere

Messico, i narcos iniziano la mattanza in vista del voto: così eliminano i candidati scomodi per garantirsi il controllo del territorio - Si avvicina il giorno delle elezioni e in Messico non si ferma la violenza. Il sindaco di Churumuco, Guillermo Torres Rojas, e Gisela Gaytan, esponente del partito Movimento per la rigenerazione ...ilfattoquotidiano