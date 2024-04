(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Fare politica in Toscana con Forza Italia richiede un coraggio straordinario e una visione ampia ma oggi la musica è cambiata e spero sinceramente che la situazione cambi. Ci proponiamo diilqui, lo abbiamo fatto in molte città toscane che sembravano difficili da conquistare. Come? Scegliendo i migliori candidati, persone disposte a metterci la faccia e dotate di competenza, impegno, preparazione e una forte volontà di servire la propria comunità. Ed è da qui che nasce la scelta di Alessandro Guarducci”. Lo ha affermato Deborah, vicesegretaria nazionale di Forza Italia, durante la presentazione del candidato sindaco Alessandro Guarducci a. ...

Livorno: Bergamini, 'vogliamo portare il buon governo anche qui' - Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Fare politica in Toscana con Forza Italia richiede un coraggio straordinario e una visione ampia ma oggi la musica è cambiata e spero sinceramente che la situazione cambi a ...lagazzettadelmezzogiorno

“Chi manifesta per Hamas fa morire il porto di Livorno”: Forza Italia, Gasparri a tutto campo - L’onorevole Deborah Bergamini, tra i vice presidenti di Forza Italia, a sua volta non solo ha lasciato la sfida per la conquista alla 'rossa' Livorno, ma anche auspicato che “da Livorno, sperando di ...iltelegrafolivorno

Forza Italia: a Firenze al via mobilitazione per le Europee - Firenze, 23 marzo - Una sala gremita da 150 persone ha visto l'inizio della mobilitazione di Forza Italia Toscana per le elezioni Europee di giugno, e per le amministrative che vedranno coinvolti 184 ...nove.firenze