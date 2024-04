LIVE – Sorrento-Latina | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 6 aprile 2024) Alle 16:15 di oggi, sabato 6 aprile,scenderanno in campo in occasione della trentacinquesima giornata del girone C di. Le due squadre si contendono tre punti preziosi in questa fase della stagione. La squadra laziale ha 51 punti in classifica ed è ottava. Al dodicesimo posto c’è il, che insegue le ultime speranze di chance playoff. A quattro turni dalla fine non si può più sbagliare. Sono 9 i punti che separano le due squadre, pronte a confrontarsi in un match che si preannuncia equilibrato. Anche se il rendimento è diverso: ilviene da due vittorie consecutive, ilinvece non vince da sette partite consecutive. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti ...

Sorrento-Latina, crederci ancora. Le probabili formazioni - Qualcosa sembra essersi incrinato in questo finale di stagione per il Sorrento, soprattutto dal punto di vista dei risultati dato che dopo un buon inizio di anno (quattro successi di fila) ...tuttoc

Sorrento – Latina: diretta LIVE e risultato in tempo reale - La partita Sorrento - Latina di sabato 6 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 35ma giornata del girone C di Serie C

