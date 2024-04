LIVE Scandicci-Milano | A1 volley femminile in DIRETTA | gara-1 della semifinale | Antropova sfida Egonu!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.22: Dall’altra parte del campo, con Orro in dubbio ma potenzialmente disponibile per la panchina, tutte le attenzioni saranno rivolte su, autrice di 58 punti nelle due gare di Playoff contro Pinerolo. Si profila quindi un confronto tra opposte schierate sotto i colori azzurri, con lo sguardo anche rivolto alla Nazionale ma lasi dipana anche su altre zone del campo con, ad esempio, uno scontro stellare fra centrali e fra liberi di altissimollo, uno dei quali, Castillo, è anche l’unica ex in campo. 20.19: Tuttavia, nei Playoff attuali, sembra che le giocatrici toscane abbiano alzato illlo di concentrazione e determinazione, conin particolare in forma smagliante nell’ultimo periodo, come ...