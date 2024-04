LIVE Scandicci-Milano 2-0 | A1 volley femminile in DIRETTA | toscane più concrete | arriva anche il secondo set | 25-22

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) 5-3 Invasione5-2 Mano out di Zhu da zona 4 4-2 Murooooooooooooooo Folieeeeeeeeeeeeeeee 4-1 Primo tempo Folie 4-0 Sulle mani del muro Antropova da zona 2.straripante 3-0 La diagonale di Antropova da zona 2 2-0 Out Sylla da zona 4 1-0 Mano out Antropova da zona 2 25-22 Lo chiude Antropova! L'opposta ditrova la diagonale vincente da zona 2 eè avanti 2-0.fallosa, poco efficace in attacco e lene hanno approfittato 24-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuu 24-21 Vincente Daalderop da zona 4 24-20 Errore di Heyrman 23-20 Murooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooooor 22-20 Il pallonetto di Egonu da zona 2 22-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...