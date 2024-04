LIVE Parigi-Roubaix femminile 2024 in DIRETTA | Van Dijk e Kraak in fuga a 20 km dall’arrivo

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEI PAESI BASCHI DALLE 14.00 17.02 Attacco di Lotte Kopecky! 17.01 Le due di testa iniziano il settore 5, con 4 stelle di difficoltà. 17.00 Le due hanno 12? di vantaggio. 16.59 Attacco di Van, che hanno guadagnato qualche metro sul gruppo. 16.58 Contatto tra Georgi e Koch, due atlete della dsm. 16.57 Tra circa 3 km inizierà il Camphin en Pevele, settore numero 5. Si tratta di 3000 metri contraddistinti da 4 stelle 16.57 Termina il settore 6. 16.56 Nelle primissime posizioni Balsamo e Paternoster. 16.56 Ripresa Jade Wiel. 16.55 Inizia il settore 6, 1100 metri da Borghelles a Wannehain. 3 stelle di difficoltà. 16.54 Il vantaggio di Wiel è precipitato a 10?. 16.54 Ennesimo attacco di Ellen ...

LIVE Parigi-Roubaix femminile 2024 in DIRETTA: gara aperta, azzurre per stupire. C'è Elisa Balsamo - Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2024. Siamo giunti alla quarta edizione dell'Inferno del Nord per le donne, ma quanto visto ...