LIVE Parigi-Roubaix femminile 2024 in DIRETTA | Kopecky precede Elisa Balsamo in uno sprint ristretto nel velodromo

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEI PAESI BASCHI DALLE 14.00 17.32 Volata perfetta da, che ha risposto a Georgi, l’ha saltata ed ha passato Vos. L’azzurra si è arresa solamente alla campionessa del mondo, che è passata altissima. 17.31 LOTTE!! Volata impressionante vinta dalla campionessa del mondo, che parte da lontano e stampae Vos. 17.30 Partita la volata. 17.30 Suona la campana! Vos in terza posizione, alle sue spallee poi. 17.30 Il sestetto entra nel! Van Dijk in testa. 17.29 Ricordiamo le sei atlete in testa alla corsa: Lotte, Marianne Vos,...