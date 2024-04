LIVE Parigi-Roubaix femminile 2024 in DIRETTA | 4 atlete in testa a 15 km dall’arrivo | si stacca Balsamo

Leggi tutta la notizia su oasport

17.13 Chiede il cambio Marianne Vos, che però rimane inal gruppetto. 17.12 Non si è fermata. Forse non si tratta di un problema meccanico per. 17.12 Terminato il settore numero 3. 17.11 Attacco di Van Dijk, subito chiusa da Kopecky. 17.11 Tra i due settori non si è fermata, che rimane in scia a Georgi. 17.10 Kraak chiude su Vos, rilancia subito Kopecky. 17.10 Attacco di Vos! 17.10 Inizia subito il settore numero 3, 1100 metri con 2 stelle di difficoltà. 17.10 Terminato il settore numero 4. 17.09 Stoica Elisache riesce a rimanere con Georgi. Le due hanno 10? di distacco circa. 17.08 ...