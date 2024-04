LIVE Italia-Svezia | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | gli azzurri sognano una storia finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi-Scozia, match valido per la semideidimaschile. Gliper la terza edizione consecutiva sono riusciti a qualificarsi alla fasedel torneo iridato, adesso l’obiettivo è centrare lasempre mancata e per farlo bisognerà battere la bestia nera. Retornaz e compagni hanno concluso il round robin in quinta posizione con 8 successi e 4 sconfitte, bottino di vittorie identico all’edizione del 2022 e del 2023. La formula del torneo prevedeva che solo le prime due classificate avrebbero avuto diritto ...