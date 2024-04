LIVE – Italia-Svezia 1-2 | semifinale Mondiali curling maschile 2024 | segui la DIRETTA

(Di sabato 6 aprile 2024) Latestualedideglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Gli azzurri allenati da Ryan Fry, dopo aver superato la Germania nel turno dei playoff in mattinata, torna sul ghiaccio per conquistare un successo e continuare a sognare in grande. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate) vanno dunque a caccia di una grande prestazione per provare a mettere in difficoltà la forte compagine svedese. Lo skipper Niklas Edin ed i compagni Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa e Christoffer Sundgren (Daniel Magnusson riserva) hanno, infatti, chiuso in vetta la classifica del round robin, ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svezia , semifinale degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Gli azzurri allenati da Ryan Fry, dopo aver ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:55 Errore per Eriksson, la doppia bocciata è riuscita, ma ha danneggiato anche le sue stone. 16:54 Arman aggiunge una seconda stone azzurra dentro la ... (oasport)

Juve Fiorentina, niente conferenza stampa per taliano: il motivo - Vincenzo Italiano, oggi, non parlare in conferenza stampa alla viglia della gara tra la Fiorentina e la Juve. La squadra, ora, è in partenza per Torino Come rivelato da FirenzeViola, Vincenzo Italiano ...juventusnews24

LIVE! Milan-Lecce: rossoneri a caccia del quinto successo consecutivo. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Ruben Loftus-Cheek da dicembre 2023 è stato sempre titolare, tranne a Rennes e contro il Cagliari in Coppa Italia (22 match su 24). Non solo, l'inglese è stato spesso determinante: 9 reti, l’ultima a ...eurosport

LIVE Berrettini-Navone 1-0, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: iniziata la seconda semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Dritto sulla riga dell'azzurro! 1-0 Altra prima, altro punto! 40-15 Prima vincente. 30-15 Servizio e chiusura facile Berrettini. 15-15 Scappa il rovescio ...oasport