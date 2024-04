LIVE Italia-Svezia 1-2 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | si va alla pausa con la Svezia ancora di mano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:22 Sundgren decide di andare subito dentro la casa. 17:21 Giovanella ricomincia con una guardia. 17:18 Il primo tempo finisce con lain vantaggio, gli scandinavi cominceranno dianche il sesto end. 17:17nulla,può andare bene così. 17:15 Retornaz ha provato un miracolo con l’hit and roll, la stone azzurra non è perfettamente coperta però. 17:14 Doppia bocciata di Edin, adesso si potrebbe costringere lanulla. 17:13 Hit and roll perfetto di Retornaz, aspettiamo la risposta di Edin. 17.12 Doppia bocciata di Eriksson,incredibilmente ...