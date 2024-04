LIVE Italia-Svezia 0-0 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | secondo end nullo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:33 Riesce la giocata a Sundgren. 16:33 Giovanella piazza una stone al centro della casa, adesso Sundgren dovrà provare ad appoggiarsi. 16:32 Sundgren decide invece di andare subito dentro la casa. 16:31 Giovanella apre il terzo end con una guardia perfetta. 16:30 Adesso l’deve forzare la mano da un punto per la, in ottica extra-end sarà importante che questa mano non sia nuovamente nulla. 16:28 Edin e Retornaz fanno il loro senza problemi, seconda mano nulla. 16:26 Eriksson e Mosaner non sbagliano, gli skip devono concludere il lavoro. 16:25 Si inizia a bocciare, con una sola stone dentro la casa si andrà verso la mano nulla nuovamente. 16:24 Arman boccia le due stone laterali, per il momento end favorevole agli azzurri. 16:23 Wranaa non riesce a spazzare via ...