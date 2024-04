LIVE Italia-Germania 8-3 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | AZZURRI ANCORA IN SEMIFINALE! Stasera la sfida con la Svezia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.31: Per il momento è tutto, appuntamento a questo pomeriggio alle 16.00 per laalla. Grazie per averci seguito e buona giornata 12.30: Sarà dunquecontroper la finale. Nel round robin glihanno impegnato severamente gli scandinavi, cedendo solo all’ultimo end. Vedremo questa sera. Già così il risultato è di altissimo spessore, per il secondo anno consecutivo. Il movimento delazzurro ha prodotto due Nazionali damultipla mondiale: se non è un sogno poco ci manca! 12.29: E’ stata un’vicinissima alla perfezione, quella vista oggi. Glihanno alzato l’asticella, hanno dimenticato le ...