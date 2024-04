LIVE Inter-Frosinone Primavera 0-0 | inizia adesso la partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024) Alle ore 13 ha inizio la ventottesima giornata del Campionato1 per l’di Cristian Chivu, che affronterà al Konami Youth Development Centre ilultimo in classifica. Obbligatorio vincere per uscire dalla crisi. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 13.03LA. 13.01in maglia nerazzurra,in campo con la prima divisa giallo-blu. 12.58 L’non vince da sei partite ed ha la Roma alle spalle. Deve assolutamente ritrovare il successo per confermare il primo posto. 12.42 ...