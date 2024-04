LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | otto al comando a 60 km dal traguardo | gruppo a oltre 2?

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Meno di 60 km alla fine della. 16.11 Ecco la classifica scalatori aggiornata all’ultimo GPM del Krabelin. 1 KUSS Sepp 30 2 MEINTJES Louis 20 3 DEL TORO Isaac 15 4 TAARAMÄE Rein 15 5 ARRIETA Igor 15 16.08 Davanti sono rimasti solamentecorridori: Sepp Kuss, Steven Kruijswik (Team Visma Lease a Bike), Gregor Muhlberger (Movistar), Esteban Chaves, James Shaw (EF Education-Easypost), Bauke Mollema (Lidl-Trek), Igor Arrieta (UAE Emirates), Oscar Onley (dsm firmenich PostNL). 16.07 Soler è seriamente impegnato nel tentativo di riprendere i fuggitivi. Lo spagnolo è a 2? dalla testa della corsa ed è incitato dal pubblico assiepato a bordo strada. 16.05 Adesso il percorso presenta una discesa lunga una decina di chilometri prima di avvicinarsi al GPM di Trabakua. 16.02 ...

Milan-Lecce , calcio d`inizio alle ore 15 di sabato 5 aprile allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro è il secondo anticipo della 31esima giornata... (calciomercato)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 De La Cruz ha leggermente allungato anche sul gruppo con il suo attacco. Il plotone alle sue spalle ha un ritardo di 3’40” dallo spagnolo. 15.27 La ... (oasport)

Milan-Lecce , calcio d`inizio alle ore 15 di sabato 5 aprile allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro è il secondo anticipo della 31esima giornata... (calciomercato)

Appuntamenti del weekend, tra festival del cinema, LIVE di Levante al Massimo, cibo e spettacoli - Gli appuntamenti del weekend selezionati da Blogisicilia: tra arte, musica e spettacolo in programma in tutta la Sicilia.blogsicilia

LIVE Formula 1 | Gran Premio del Giappone, Qualifiche - Seguite le Qualifiche del Gran Premio del Giappone 2024 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!it.motorsport

Mainz-Darmstadt Streaming Gratis: dove vedere la Bundesliga in Diretta LIVE - Prima di addentrarci nei quarti di finale delle coppe europee, ci aspetta un grande weekend di calcio in Giro per l'Europa. Riflettori puntati sulla ...footballnews24