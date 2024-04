LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | otto al comando a 50 km dal traguardo | il gruppo è in rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 1 km allo scollinamento del Trabakua. 16.30 Il plotoncino di Soler è ormai attaccato ai primi, ma da dietro ilsta ritornando a velocità doppia. 16.27 Ilmaglia gialla è a poco più di un minuto dalla vetta della corsa. Molto interessante il ritmo tenuto in questa fase da Andrea Bagioli (Lidl-Trek). 16.25 Adesso ilsta approcciando il Trabakua (3.3 km à 6.9%). 16.22 50 km alla fine della corsa, adesso ilmaglia gialla è in forte. 16.20 2’15” il ritardo deldai battistrada, mentre il plotoncino di Soler è a 1’20” dalla testa. 16.18 Sobrero è stato definitivamente ripreso dal. 16.15 Attenzione a Soler in ottica ...