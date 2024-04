LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | dieci al comando a 40 km dal traguardo | gruppo a 1?

Leggi tutta la notizia su oasport

16.52 Stando così le cose, considerando anche l'abbuono, Soler ha un vantaggio virtuale di 25? su Skjelmose nella generale. 16.51 Ildi testa sta per iniziare la fatica della scalata di Izua, Soler sembra avere un'altra gamba in questo momento. 16.49 Soler si aggiudica i 3? di abbuono posti in palio dalvolante di Eibar, lo spagnolo perciò guadagna 3? nella generale su tutti i concorrenti per la generale. 16.47 I corridori entrano nella centro abitato di Eibar, città dove è posta la linea deldellaodierna. 16.45 Meno di 40 km al. 16.42 Sempre un minuto il distacco delmaglia gialla dalla testa della corsa. 16.39 Il plotoncino di Soler riaggancia il ...