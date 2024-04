LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | De La Cruz da solo in testa | 90 km all’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

15.28 De La ha leggermente allungato anche sul gruppo con il suo attacco. Il plotone alle sue spalle ha un ritardo di 3'40" dallo spagnolo. 15.27 La classifica virtuale riservata agli scalatori. 1 MEINTJES Louis 20 2 KUSS Sepp 16 3 DEL TORO Isaac 15 4 TAARAMÄE Rein 13 5 JOUSSEAUME Alan 11 15.24 De La taglia per primo il traguardo valevole per il GPM del Gorla, adesso occhio a una discesa piuttosto tecnica che porterà ai piedi del Krabelin. 15.22 Un chilometro allo scollinamento del Gorla. 15.20 Scatto di David De La (Q36.5 Pro Cycling Team). L'iberico non viene seguito e si invola verso la conquista del GPM di Gorla. 15.18 Jasha Sutterlin (Bahrain-Victorius) si era leggermente staccato dai suoi compagni d'avventura, il tedesco è riuscito a