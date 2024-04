LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Ayuso lascia la vittoria a Rodriguez ma conquista la classifica generale

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.46 Laconclusiva deldei. 1Juan UAE Team Emirates 15:56:50 2 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 0:42 3 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 0:43 4 SOLER Marc UAE Team Emirates 1:23 5 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 1:46 6 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 1:48 7 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 2:15 8 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 2:38 9 IZAGIRRE Ion Cofidis 3:06 10 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:07 17.45 La top-10 dellaodierna. 1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 3:37:13 2Juan UAE Team Emirates 0:00 3 SOLER Marc UAE Team Emirates 0:41 4 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 0:41 5 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Stando così le cose, considerando anche l’abbuono, Soler ha un vantaggio virtuale di 25? su Skjelmose nella generale. 16.51 Il gruppo di testa sta per ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 Ripreso Onley , sono sei i corridori che formano il gruppo alla testa della corsa. 17.13 20 km alla fine della corsa. 17.10 Skjelmose e Rodriguez ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Ayuso e Rodriguez sono entrati nel centro abitato di Elgoibar. Poco più di 5 km al termine della corsa. 17.30 Skjelmose deve contenere il margine di ... (oasport)

Appuntamenti del weekend, tra festival del cinema, LIVE di Levante al Massimo, cibo e spettacoli - Gli appuntamenti del weekend selezionati da Blogisicilia: tra arte, musica e spettacolo in programma in tutta la Sicilia.blogsicilia

LIVE Formula 1 | Gran Premio del Giappone, Qualifiche - Seguite le Qualifiche del Gran Premio del Giappone 2024 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!it.motorsport

Mainz-Darmstadt Streaming Gratis: dove vedere la Bundesliga in Diretta LIVE - Prima di addentrarci nei quarti di finale delle coppe europee, ci aspetta un grande weekend di calcio in Giro per l'Europa. Riflettori puntati sulla ...footballnews24