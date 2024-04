LIVE – Formula 1 | GP Giappone | le qualifiche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

La Formula 1 è pronta a disputare il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024. L'evento ha luogo sul circuito di Suzuka, che ospita il Circus dal 1987 ed è diventato un palcoscenico leggendario anno dopo anno. Quest'anno, il Gran Premio è stato anticipato da ottobre a marzo per tentare di sfuggire alle forti piogge che investono la zona in autunno. Il fine settimana, iniziato venerdì 5 aprile e che prevede la corsa per domenica 7 aprile, vede impegnati tutti e venti i piloti, dopo l'assenza di Logan Sargeant nell'appuntamento australiano a causa dell'assenza dei pezzi di ricambio in casa Williams. Griglia completa dunque alla ricerca della pole position, nella sessione di qualifiche che partirà alle 8:00 italiane.