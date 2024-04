LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | via alla FP3! Ferrari in cerca di risposte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.32anche in pista con le gomme medie. Si preannuncia una sessione molto intensa, visto quanto è accaduto nella FP2 e l’impossibilità a compiere un turno normale per la pioggia a intermittenza. 04.31 Subito in pista le Red Bull in pista con le medie. Perez e Verstappen non vogliono stare a perdere tempo. Pallido sole in questo momento a Suzuka. 04.30 VIAFP3!! 04.27 Da par loro, lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc lavoreranno per massimizzare la loro prestazione sul giro secco, in modo da garantirsi una posizione privilegiata in griglia. L’obiettivo è mettere pressione a Verstappen già dal time-attack e costringere il team anglo-austriaco a commettere qualche errore, come è accaduto in Australia. 04.24 Non sarà semplice replicare, considerando ...