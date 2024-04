LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | tra poco le qualifiche Ferrari in cerca di soluzioni sul giro secco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.49 Nel corso della FP3 un Charles Leclerc nervoso, per non aver messo insieme la miglior prestazione con le gomme soft. The debrief began early atafter FP3 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/4Umvf3lmBx — Formula 1 (@F1) April 6,07.47 Vedremo anche come le condizioni meteorologiche andranno a influenzare lo svolgimento delle, anche se il rischio pioggia sembrerebbe scongiurato. 07.45e Red Bull che hanno deciso di risparmiare un treno di gomme dure, ritenendo che le mescole a bande bianche siano le migliori per la gara. 07.42dunque che dovrà trovare la quadra, soprattutto per non perdere troppo nel t-1. La chiave sarà lo sfruttamento delle mescole Pirelli. 07.39 Guardando i numeri, ...