LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | si salva Leclerc in Q2 | adesso la lotta per la pole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.52 Ma ecco Norris con la McLaren: 2° a 0.249 da Verstappen. 8.52 Perez 2° a 0.365. Bravo Sainz, 3° a 0.442. 8.51 1’28?240 per Verstappen. E’ già? 8.51 Buon primo intermedio per Sainz. 8.50è l’unico a non essere sceso in pista. Si tratta di un rischio: in caso di bandiera gialla o rossa nel suo ultimo tentativo, il monegasco partirebbe decimo… 8.49 Sainz subito in pista,resta ai box: dunque il monegasco preferisce non effettuare giri con gomme usate. 8.48 Iniziata la Q3. 12 minuti per definire la griglia di partenza. 8.47avrà un solo treno di gomme soft nuove a disposizione, Sainz invece due. 8.45 Per come si è messa, l’obiettivo iniziale della seconda fila sarebbe da festeggiare per la Ferrari. Verstappen e ...