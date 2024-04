LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | scattano le qualifiche | Leclerc cerca il colpo

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.03 1’31?203 per Magnussen. E’ l’unico pilota in pista. 8.01 Per ora temporeggiano Ferrari, Red Bull, McLaren e Mercedes. 8.00 INIZIATA LA Q1! Il primo a scendere in pista è Magnussen con la Haas. 7.59 Cielo nuvoloso a Suzuka, ma il rischio pioggia dovrebbe essere assente, così come per la gara di domani. 7.58 Attenzione alla mina vagante McLaren: Norris e Piastri potrebbero stupire. Dovrà guardarsi da loro in particolare la Ferrari. 7.56 L’unico e indiscusso favorito, neanche a dirlo, sarà Max Verstappen. Ma la Red Bull su questa pista può legittimamente ambire a monopolizzare la prima fila. 7.53 Il format delleè sempre il solito: Q1 da 18 minuti che eliminerà i piloti dal 16° al 20°. Poi Q2 da 15 minuti e altri 5 piloti da eliminare. Ne resteranno poi solo 10 per la Q3 da 12 ...

Ferrari dunque che dovrà trovare la quadra, soprattutto per non perdere troppo nel t-1. La chiave sarà lo sfruttamento delle mescole Pirelli.

Nel corso della FP3 un Charles Leclerc nervoso, per non aver messo insieme la miglior prestazione con le gomme soft.

F1 LIVE GP Giappone, segui le qualifiche in diretta - Tutti in pista per le qualifiche del GP del Giappone, quarto appuntamento stagionale della Formula 1 2024. Dopo la doppietta di Melbourne, la Ferrari cercherà di confermarsi al vertice anche a Suzuka, ...autosprint.corrieredellosport

GP Giappone: Tsunoda e il commento in Giapponese di Miyakawa - Arriva il tanto atteso Gran Premio di casa anche per Yuki Tsunoda. Mario Miyakawa, volto noto del mondo della Formula 1, scende in pista con il pilota Giapponese commentando un giro dalla sua on board ...sport.sky

LIVE F1, oggi qualiche e pole GP Giappone in diretta: Ferrari in difficoltà, gli orari TV - La diretta delle qualifiche del GP Giappone della Formula 1 2024 oggi alle 8:00: Leclerc e Sainz sfidano Verstappen per la pole ...fanpage